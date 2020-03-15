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      Випуск новин за 11:00: Вибори нардепа на Харківщині. Заборона на подорожі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 березня станом на 11:00 – на Харківщині в виборчому окрузі 179 стартували проміжні вибори народного депутата. Вакантне місце з'явилось після призначення нардепа Олексія Кучера губернатором Харківщини. Кабмін закликає українців не подорожувати за кордон та між містами України. Все для того, аби запобігти поширенню коронавірусу.

      Також у випуску: 

      У Росії віряни вишукувалися в чергу, аби поцілувати ікону Іоанна Хрестителя. Росіян навіть  не зупинила небезпека зараження на коронавірус.

      Частину заблокованих в Італії українців пропустили до Словенії. Автобуси стояли заблокованими на кордоні ще з п'ятниці.

      Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордонів України.

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
      сьогодні
      Теги: Новини Харкова Випуск новин
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