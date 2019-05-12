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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      Випуск новин за 11:00: Вибори у Литві. Обмеження на Кубі

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 травня станом на 11:00 – у Литві обирають нового президента: на найвищу посаду в державі претендують дев'ять кандидатів. Фаворитами вважають трьох, всі вони підтримують Україну і вважають Росію агресором. На Кубі ввели обмеження на продаж населенню побутових товарів і харчів. Громадянам видадуть спеціальні книжки із зазначенням норми на місяць.

      Також у випуску:

      Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації Олексія Філатова.

      У Мінкульті наголосили, що Київський патріархат припинив існування й відновити його не можна.

      Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двох українських військових поранили.

      Народний депутат Сергій Лещенко відповів на заяву адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

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      Теги: Куба Литва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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