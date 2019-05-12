Випуск новин за 11:00: Вибори у Литві. Обмеження на Кубі
У випуску новин за 12 травня станом на 11:00 – у Литві обирають нового президента: на найвищу посаду в державі претендують дев'ять кандидатів. Фаворитами вважають трьох, всі вони підтримують Україну і вважають Росію агресором. На Кубі ввели обмеження на продаж населенню побутових товарів і харчів. Громадянам видадуть спеціальні книжки із зазначенням норми на місяць.
Також у випуску:
Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації Олексія Філатова.
У Мінкульті наголосили, що Київський патріархат припинив існування й відновити його не можна.
Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двох українських військових поранили.
Народний депутат Сергій Лещенко відповів на заяву адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі