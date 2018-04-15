Випуск новин за 11:00: Вибух біля Київенерго. Протести в Угорщині
У випуску новин за 15 квітня станом на 11:00 – у Києві посеред ночі підірвали фасад Київенерго, постраждалих немає. На вулиці Будапешта вийшли незгодні з перемогою чинного прем'єра Віктора Орбана на виборах.
Також у випуску:
Антиасадівська коаліція представила у Раді Безпеки резолюцію по Сирії.
За сім років війни в Сирії – понад 350 тисяч жертв.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 Канал
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