Випуск новин за 11:00: Виявлення нелегалів у Львові. Обвал кафе
У випуску новин за 2 лютого станом на 11:00 – на заправці біля Львова у вантажівці знайшли чотирьох напівпритомних афганців. Там вони перебували чотири доби при температурі трохи вище нуля. Людей знайшов водій фури. В російському Новосибірську обвалився дах кафе. Загинула одна людина, ще четверо дістали ушкодження. Всього там перебувало 190 людей, більшість змогли вибратися самостійно.
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