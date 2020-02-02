Випуск новин за 11:00: Виявлення нелегалів у Львові. Обвал кафе

У випуску новин за 2 лютого станом на 11:00 – на заправці біля Львова у вантажівці знайшли чотирьох напівпритомних афганців. Там вони перебували чотири доби при температурі трохи вище нуля. Людей знайшов водій фури. В російському Новосибірську обвалився дах кафе. Загинула одна людина, ще четверо дістали ушкодження. Всього там перебувало 190 людей, більшість змогли вибратися самостійно.

Також у випуску: У "Слузі народу" вибачились за депутата, який запропонував пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ. У Івано-Франківську зробили незвичні фігурки письменників. Росія не пустила до себе літак з евакуйованими з Китаю громадянами Німеччини.