11:58
14 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Випуск новин за 11:00: Військові навчання ЗСУ. Без віз до Таїланду

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 09:00 – окрім безпосередніх бойових дій, українські армійці проводять постійні навчання. В тому числі – у зоні бойових дій та з використанням високоточного ракетного озброєння. Відсьогодні запрацював безвізовий режим з Таїландом. Усе, що потрібно для перебування в країні до 30 днів – закордонний паспорт.

      Також  у випуску: 

      На НСК "Олімпійський" готуються до приїзду Петра Порошенка, вхід має бути вільним.

      У США випробували найбільший літак у світі, призначений для запуску космічних ракет.

      Минулої доби українські воїни не зазнали втрат, натомість двох окупантів було знищено, п'ять – поранено.

      blog_ava
      Зеленський пояснив, чому на нього працюють люди Коломойського
      сьогодні
      7907
      Теги: Випуск новин Збройні сили України Безвізовий режим Таїланд Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
      сьогодні , 10:00 "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
      Юлія Ліпенцева 383
      Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      сьогодні , 09:07 Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      4354
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сьогодні , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 561
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 квітня , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 4801
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      13 квітня , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 2453
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук