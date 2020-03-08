Випуск новин за 11:00: Вогонь по мирних жителях на Донбасі. Велике авторалі для жінок у Києві
У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар'їнки. Снайпер поцілив у одного з місцевих жителів. У центрі Києва на Хрещатику розпочалась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях беруть участь винятково жіночі екіпажі.
Також у випуску:
Коронавірусу у Верховній Раді немає. Народний депутат Олег Волошин заявив, що результати його перевірки на Covid-19 – негативні.
В Італії, де й надалі найбільший спалах вірусу в Європі, вирішили ізолювати 14 провінцій.
Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук полетів у відпустку в економ-класі.
У Харкові пройшли навчання для лікарів, як діяти в разі спалаху коронавірусу.
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