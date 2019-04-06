Випуск новин за 11:00: Втрати на фронті. Перекриття доріг у Києві
У випуску новин за 6 квітня станом на 11:00 – російські окупаційні війська 17 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць загинув. 6 та 7 квітня у Києві через марафон перекриють частину доріг.
Також у випуску:
Курт Волкер сказав, що президент України опиниться під тиском РФ.
Ветерани АТО та ООС, волонтери, лікарі та журналісти з 2014 року написали понад 400 книжок про російсько-українську війну.
Засновник Tesla підтвердив, що логотип багатомільярдної корпорації – це ніс кота.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі