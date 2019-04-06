Випуск новин за 11:00: Втрати на фронті. Перекриття доріг у Києві

У випуску новин за 6 квітня станом на 11:00 – російські окупаційні війська 17 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць загинув. 6 та 7 квітня у Києві через марафон перекриють частину доріг.

Також у випуску: Курт Волкер сказав, що президент України опиниться під тиском РФ. Ветерани АТО та ООС, волонтери, лікарі та журналісти з 2014 року написали понад 400 книжок про російсько-українську війну. Засновник Tesla підтвердив, що логотип багатомільярдної корпорації – це ніс кота.

Джерело: 24 канал