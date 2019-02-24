Випуск новин за 11:00: Заборона використання пластику. Рятувальна операція на горі Піп-Іван

У випуску новин за 24 лютого станом на 11:00 – 33 країни світу, серед яких Франція, Італія та Румунія заборонили використання пластикових пакетів, а ще 53 країни ввели часткову заборону або податок на пакети. Надзвичайники відновили рятувальну операцію зі спуску туристів з гори Піп-Іван. Вони намагаються спустити чотирьох людей, а також два тіла загиблих лижників.

Також у випуску: Як фіналісти Нацвідбору Євробачення відповіли на питання щодо статусу Криму. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок цього один український захисник загинув. На кордоні Венесуели та Колумбії сталися масштабні сутички.