Випуск новин за 11:00: Заява Медведчука про Сенцова. Похорон Захарченка
У випуску новин за 2 вересня станом на 11:00 – Сенцову не дадуть померти, його годуватимуть примусово, таке заявив у інтерв'ю британській газеті The Independent Віктор Медведчук, коментуючи ситуацію з бранцем. А у квазіреспубліці прощаються з убитим ватажком Захарченком, труну виставили в місцевому оперному театрі, до речі, вона закрита.
Також у випуску:
Бойовики знайшли винних у вбивстві свого ватажка, мовляв, це четверо представників української диверсійної групи.
Минулої доби один наш боєць загинув ще двоє отримали поранення.
Джона Маккейна сьогодні проведуть в останню путь.
Джерело: 24 канал
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