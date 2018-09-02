Випуск новин за 11:00: Заява Медведчука про Сенцова. Похорон Захарченка

У випуску новин за 2 вересня станом на 11:00 – Сенцову не дадуть померти, його годуватимуть примусово, таке заявив у інтерв'ю британській газеті The Independent Віктор Медведчук, коментуючи ситуацію з бранцем. А у квазіреспубліці прощаються з убитим ватажком Захарченком, труну виставили в місцевому оперному театрі, до речі, вона закрита.

Також у випуску: Бойовики знайшли винних у вбивстві свого ватажка, мовляв, це четверо представників української диверсійної групи. Минулої доби один наш боєць загинув ще двоє отримали поранення. Джона Маккейна сьогодні проведуть в останню путь.