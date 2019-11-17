Випуск новин за 11:00: Зміни у харчуванні українських солдат. Моторошна стрілянина у США

У випуску новин за 17 листопада станом на 11:00 – нова система харчування для солдатів під загрозою. До кінця цього року всіх українських військовослужбовців мали б годувати, як і солдатів НАТО. У американському Сан-Дієго, що в Каліфорнії, виявили розстріляними п'ятьох членів сім'ї. Серед них троє дітей.

Також у випуску: Один український військовий загинув на передовій минулої доби. Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню. Президентський законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту підтримали в першому читанні. За нього проголосували 293 народних депутати. У аеропорту Техасу зіткнулись два літаки. Причиною інциденту стала невдала аварійна посадка одного з авіасуден після витоку пального. У Львові у комунальному підприємстві "Лев" виготовляють спеціальні сертифікати для виїзду тварин за кордон.