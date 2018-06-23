Випуск новин за 11:00: Зустріч російської омбудсвумен з Вишинським. Війна за бранців

Випуск новин за 11:00: Зустріч російської омбудсвумен з Вишинським. Війна за бранцівВипуск новин 46 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 червня станом на 11:00 – запланована на сьогодні зустріч російської омбудсвумен Тетяни Москалькової з керівником "РИА-новости" Кирилом Вишинським – під питанням. Ця зустріч мала відбутися за умови, що нашу Людмилу Денісову допустять до ув'язненого Олега Сенцова. У бранця Кремля Володимира Балуха різко погіршилось здоров'я.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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