Випуск новин за 12:00: 5 моряків можуть передати до України. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 21 серпня станом на 12:00 – російські правозахисники заявили, що п'ятьох українських політв'язнів етапували до СІЗО "Лефортово" у Москві. Ймовірно, їх готують до передачі українській стороні для відбування покарання на батьківщині. Минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один боєць зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Також у випуску: Трамп відклав заплановану зустріч з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, бо та відмовилася говорити про продаж Гренландії. Новообрані народні депутати розподілили місця в комітетах і у сесійній залі: "Слуга народу" попереду. Грузинського журналіста Габунія, який вилаяв Путіна у прямому ефірі, звільнили з телеканалу "Руставі-2".

Джерело: 24 канал