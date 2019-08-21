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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 12:00: 5 моряків можуть передати до України. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 серпня станом на 12:00 – російські правозахисники заявили, що п'ятьох українських політв'язнів етапували до СІЗО "Лефортово" у Москві. Ймовірно, їх готують до передачі українській стороні для відбування покарання на батьківщині. Минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один боєць зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів.

      Також у випуску:

      Трамп відклав заплановану зустріч з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, бо та відмовилася говорити про продаж Гренландії. 

      Новообрані народні депутати розподілили місця в комітетах і у сесійній залі: "Слуга народу" попереду.

      Грузинського журналіста Габунія, який вилаяв  Путіна у прямому ефірі, звільнили з телеканалу "Руставі-2".

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      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Випуск новин Українські моряки в полоні Постраждалі
      Джерело: 24 канал
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