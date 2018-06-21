Випуск новин за 12:00: Викриття терориста на Харківщині. Вимога Денісової щодо Синцова

Випуск новин за 12:00: Викриття терориста на Харківщині. Вимога Денісової щодо СинцоваВипуск новин 28 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 червня станом на 12:00 – викритий СБУ на Харківщині бойовик Луганської народної республіки підтвердив присутність російських військових на сході. Український омбудсмен Людмила Денісова продовжує добиватись зустрічі з Олегом Синцовим, натомість Татьяна Москалькова планує приїхати на побачення з Вишинським.
Також у випуску:
Верховна Рада розглядає закон про нацбезпеку у другому читанні.
Україна прощається з видатним поетом Іваном Драчем.
У ВР хочуть скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд.
Джерело: 24 канал
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