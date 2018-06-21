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Випуск новин за 12:00: Викриття терориста на Харківщині. Вимога Денісової щодо Синцова

Випуск новин 28 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 червня станом на 12:00 – викритий СБУ на Харківщині бойовик Луганської народної республіки підтвердив присутність російських військових на сході. Український омбудсмен Людмила Денісова продовжує добиватись зустрічі з Олегом Синцовим, натомість Татьяна Москалькова планує приїхати на побачення з Вишинським.

Також у випуску:

Верховна Рада розглядає закон про нацбезпеку у другому читанні.

Україна прощається з видатним поетом Іваном Драчем.

У ВР хочуть скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд.
 

 

Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Випуск новин Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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