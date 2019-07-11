Випуск новин за 12:00: Акція кримських татар під посольством РФ. Atlas Weekend у Києві
У випуску новин за 11 липня станом на 12:00 – кримські татари вийшли на протести під посольство Росії у Києві через переслідування кримських татар на окупованому півострові та затримання активістів у Москві. У Києві другий день триває фестиваль Atlas Weekend. Відвідувачі можуть насолодитися не тільки музикою, а й самою атмосферою на фестивалі.
Також у випуску:
У Харкові відновили пам'ятник маршалу Жукову.
Українського мандрівника Артемія Суріна, якого затримали в Ірані, відпустили.
Минулої доби зафіксували 42 атаки з боку бойовиків.
Джерело: 24 канал
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