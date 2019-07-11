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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 12:00: Акція кримських татар під посольством РФ. Atlas Weekend у Києві

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 липня станом на 12:00 – кримські татари вийшли на протести під посольство Росії у Києві через переслідування кримських татар на окупованому півострові та затримання активістів у Москві. У Києві другий день триває фестиваль Atlas Weekend. Відвідувачі можуть насолодитися не тільки музикою, а й самою атмосферою на фестивалі.

      Також у випуску:

      У Харкові відновили пам'ятник маршалу Жукову.

      Українського мандрівника Артемія Суріна, якого затримали в Ірані, відпустили. 

      Минулої доби зафіксували 42 атаки з боку бойовиків.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини Києва Випуск новин Протести Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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