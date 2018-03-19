Випуск новин за 12:00: Акція під посольством РФ. Реакція світу на вибори в Криму
Випуск новин 13:15, сьогодні 45
У випуску новин станом на 12:00 – у Києві під посольством Російської Федерації відбулася акція проти результатів так званих виборів Путіна в окупованому Криму. За словами Міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, це голосування – нелегітимне. Вибори у Криму також засудили в МЗС Франції та Польщі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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