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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Акція під посольством РФ. Реакція світу на вибори в Криму

Випуск новин 13:15, сьогодні 45

У випуску новин станом на 12:00 – у Києві під посольством Російської Федерації відбулася акція проти результатів так званих виборів Путіна в окупованому Криму. За словами Міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, це голосування – нелегітимне. Вибори у Криму також засудили в МЗС Франції та Польщі.

Також у випуску:

Явка виборців у Криму склала 10%.

На фронті травмований один боєць.

Правозахисники протестують проти е-декларування для громадських активістів.

Теги: Володимир Путін Вибори в Росії 2018 е-декларування Анексія Криму Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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