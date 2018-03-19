Випуск новин за 12:00: Акція під посольством РФ. Реакція світу на вибори в Криму

У випуску новин станом на 12:00 – у Києві під посольством Російської Федерації відбулася акція проти результатів так званих виборів Путіна в окупованому Криму. За словами Міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, це голосування – нелегітимне. Вибори у Криму також засудили в МЗС Франції та Польщі.

Також у випуску: Явка виборців у Криму склала 10%. На фронті травмований один боєць. Правозахисники протестують проти е-декларування для громадських активістів.