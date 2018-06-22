Випуск новин за 12:00: Акція під посольством Росії. Пожежа у київському банку

Випуск новин за 12:00: Акція під посольством Росії. Пожежа у київському банкуВипуск новин 14 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 червня станом на 12:00 – у Київі під консульством Росії пройшла акція на підтримку політичних в'язнів Кремля. В Солом'янському районі Києва невідомі кинули коктейль Молотова у віділення "Ощадбанку".
Також у випуску:
В Україні вшановують пам'ять жертв війни, рівно 77 років тому о четвертій годині ранку німецька авіація почала бомбити Київ.
Російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь, один український захисник отримав осколкове поранення.
США вимагають від Росії впустити українських представників до Олега Сенцова і Володимира Балуха.
Джерело: 24 канал
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