Випуск новин за 12:00: Акція під посольством Росії. Пожежа у київському банку

У випуску новин за 22 червня станом на 12:00 – у Київі під консульством Росії пройшла акція на підтримку політичних в'язнів Кремля. В Солом'янському районі Києва невідомі кинули коктейль Молотова у віділення "Ощадбанку".

Також у випуску: В Україні вшановують пам'ять жертв війни, рівно 77 років тому о четвертій годині ранку німецька авіація почала бомбити Київ. Російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь, один український захисник отримав осколкове поранення. США вимагають від Росії впустити українських представників до Олега Сенцова і Володимира Балуха.