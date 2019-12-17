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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 12:00: Акція щодо справи Шеремета біля МВС. Масштабна пожежа на Дніпропетровщині

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 12:00 – біля МВС активісти і адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета вимагають відкрити матеріали справи. В Павлограді, що на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа. Там уночі спалахнуло двоповерхове кафе. Вогонь швидко поширився дерев'яною будівлею. На місце виїхало три десятки рятувальників та сім одиниць техніки.

      Також у випуску:

      У ДТП на Чернігівщині загинуло троє людей, ще 16 потрапили до лікарні.

      Бойовики п'ять разів порушили припинення вогню.

      Нові деталі у справі щодо вбивста Павла Шеремета.

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      Теги: Новини Дніпра Вбивство Павла Шеремета Випуск новин
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