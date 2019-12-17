Випуск новин за 12:00: Акція щодо справи Шеремета біля МВС. Масштабна пожежа на Дніпропетровщині
У випуску новин за 17 грудня станом на 12:00 – біля МВС активісти і адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета вимагають відкрити матеріали справи. В Павлограді, що на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа. Там уночі спалахнуло двоповерхове кафе. Вогонь швидко поширився дерев'яною будівлею. На місце виїхало три десятки рятувальників та сім одиниць техніки.
Також у випуску:
У ДТП на Чернігівщині загинуло троє людей, ще 16 потрапили до лікарні.
Бойовики п'ять разів порушили припинення вогню.
Нові деталі у справі щодо вбивста Павла Шеремета.
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