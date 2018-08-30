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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Батьківський полон в Києві. Напади на журналістів

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 серпня станом на 12:00 – у Києві поліція затримала чоловіка, який зачинився у квартирі з чотирма дІтьми та погрожував зброєю. Правоохоронців викликала жінка, якій вдалося втекти з квартири, а от дітей він не випустив. На журналістів в Україні все частіше тиснуть. Тільки цього року на українських медійників нападали зо два десятка разів.

Також у випуску:

Поліція викрила злочинну групу, яка виготовляла наркотики просто у себе в гаражі.

Україна візьме участь у масштабних військових навчаннях "Моторний дух 2018" у Грузії.

Минулої доби російські найманці 18 разів гатили в бік українських позицій.

Теги: Випуск новин Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини журналісти
Джерело: 24 канал
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