Випуск новин за 12:00: Батьківський полон в Києві. Напади на журналістів

У випуску новин за 30 серпня станом на 12:00 – у Києві поліція затримала чоловіка, який зачинився у квартирі з чотирма дІтьми та погрожував зброєю. Правоохоронців викликала жінка, якій вдалося втекти з квартири, а от дітей він не випустив. На журналістів в Україні все частіше тиснуть. Тільки цього року на українських медійників нападали зо два десятка разів.

Також у випуску: Поліція викрила злочинну групу, яка виготовляла наркотики просто у себе в гаражі. Україна візьме участь у масштабних військових навчаннях "Моторний дух 2018" у Грузії. Минулої доби російські найманці 18 разів гатили в бік українських позицій.