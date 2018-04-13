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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Випуск новин за 12:00: Бійка націоналістів. Загострення у Сирії.

Випуск новин 46 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 квітня станом на 12:00 – у Києві біля пам'ятника генералу Ватутіна сталася бійка між націоналістами і шанувальниками генерала. Ситуація у Сирії загострилася після хімічної атаки у Східній Гуті, світова спільнота звинувачує у цьому уряд президента Сирії Башара Асада, Росію та Іран.

Також у випуску:

Будівлю офісу "Київміськбуду" обстріляли з гранатомета.

У Києві 2-й день проходить Безпековий форум.

Майк Помпео підтримує надання Україні зброї.

Теги: Війна у Сирії Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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