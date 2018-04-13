Випуск новин за 12:00: Бійка націоналістів. Загострення у Сирії.

У випуску новин за 13 квітня станом на 12:00 – у Києві біля пам'ятника генералу Ватутіна сталася бійка між націоналістами і шанувальниками генерала. Ситуація у Сирії загострилася після хімічної атаки у Східній Гуті, світова спільнота звинувачує у цьому уряд президента Сирії Башара Асада, Росію та Іран.

Також у випуску: Будівлю офісу "Київміськбуду" обстріляли з гранатомета. У Києві 2-й день проходить Безпековий форум. Майк Помпео підтримує надання Україні зброї.