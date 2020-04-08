Випуск новин за 12:00: Блокпости на в'їзді у Львів. Допомога України Італії
У випуску новин за 8 квітня станом на 12:00 – на в'їзді до Львівської області встановлять блокпости, там перевірятимуть температуру. Приблизно на 14 КПП перебуватимуть медики, надзвичайники, поліція, Нацгвардія та місцева влада. Україна передала Італії гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом – 5 тонн дезінфекторів. Це було ініціативою президента Володимира Зеленського.
Також у випуску:
Уже другу добу на Львівщині гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі.
Супергерої проти коронавірусу: вулицями Одеси ходять герої фільмів та нагадують про правила безпеки під час епідемії.
На Дніпропетровщині спалах коронавірусу стався через збори баптистів.
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