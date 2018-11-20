Випуск новин за 12:00: Блокування доріг "євробляхерами". Кадрові зміни в "Опозиційному блоці"

У випуску новин за 20 листопада станом на 12:00 – "євробляхери" оголоси всеукраїнську акцію протесту, яка проходить у всіх областях країни, крім Закарпаття та Луганщини. Мітингувальники також заблокували пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. З "Опозиційного блоку" виключили нардепів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Також у випуску:

Доба на фронті: троє захисників поранені, бойовики відкривали вогонь 21 раз.

Чотири сенатори у США проти того, щоб росіянин став керівником Інтерполу.

У Києві мітингують родичі дівчинки, яка отруїлася в таборі "Славутич".