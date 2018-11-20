Випуск новин за 12:00: Блокування доріг "євробляхерами". Кадрові зміни в "Опозиційному блоці"
У випуску новин за 20 листопада станом на 12:00 – "євробляхери" оголоси всеукраїнську акцію протесту, яка проходить у всіх областях країни, крім Закарпаття та Луганщини. Мітингувальники також заблокували пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. З "Опозиційного блоку" виключили нардепів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.
Також у випуску:
Доба на фронті: троє захисників поранені, бойовики відкривали вогонь 21 раз.
Чотири сенатори у США проти того, щоб росіянин став керівником Інтерполу.
У Києві мітингують родичі дівчинки, яка отруїлася в таборі "Славутич".
Джерело: 24 канал
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