Випуск новин за 12:00: Боротьба за церкву на Тернопільщині. Торнадо в США

У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – на Тернопільщині жителям села Гніздиче довелося відстоювати своє право на Українську православну церкву. Через те, що Московський патріархат і ПЦУ не змогли поділити храм сталася сутичка. У США прокотилася низка торнадо. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 23 людини.

Також у випуску: ЦВК витратила 166 мільйонів гривень на бюлетені. На Черкащині об'єднана територіальна громада відмовилася від державних грошей. У навчальних закладах Львова почали сортувати сміття.