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      Випуск новин за 12:00: Боротьба за церкву на Тернопільщині. Торнадо в США

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – на Тернопільщині жителям села Гніздиче довелося відстоювати своє право на Українську православну церкву. Через те, що Московський патріархат і ПЦУ не змогли поділити храм сталася сутичка. У США прокотилася низка торнадо. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 23 людини.

      Також у випуску:

      ЦВК витратила 166 мільйонів гривень на бюлетені.

      На Черкащині об'єднана територіальна громада відмовилася від державних грошей.

      У навчальних закладах Львова почали сортувати сміття.

      blog_ava
      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      44246
      Теги: Випуск новин Стихійні лиха Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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