Випуск новин за 12:00: Боротьба за церкву на Тернопільщині. Торнадо в США
У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – на Тернопільщині жителям села Гніздиче довелося відстоювати своє право на Українську православну церкву. Через те, що Московський патріархат і ПЦУ не змогли поділити храм сталася сутичка. У США прокотилася низка торнадо. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 23 людини.
Також у випуску:
ЦВК витратила 166 мільйонів гривень на бюлетені.
На Черкащині об'єднана територіальна громада відмовилася від державних грошей.
У навчальних закладах Львова почали сортувати сміття.
Джерело: 24 канал
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