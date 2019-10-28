Випуск новин за 12:00: Cуд щодо Гладковського. Евакуація в "Жулянах"

У випуску новин за 28 жовтня станом на 12:00 – у Києві має розпочатися суд щодо Олега Гладковського. Справа стосується зловживання владою. В Антикорупційному суді розглянуть апеляцію САП щодо суми застави. В аеропорту "Київ" – евакуація. Через дзвінок невідомого про мінування адміністрація попросила пасажирів залишити територію летовища. Тож три рейси для понад 500 пасажирів затримують.

Також у випуску: До добровольців у Золоте-4 завітала поліція: озброєні правоохоронці намагались "виселити" бійців, які протестують проти відведення військ. Олександр Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, яка надає право на громадянство. Сам екснардеп усе спростовує. Масштабна пожежа сталася у Гідропарку в Києві: напередодні вночі там вщент згоріло місцеве кафе. У Каліфорнії через лісові пожежі понад два мільйони людей залишаться без світла.