Випуск новин за 12:00: Дефіцит ліжкомісць у Чернівцях. Медаль Кім Чен Ину від Путіна

У випуску новин за 5 травня станом на 12:00 – у Чернівцях закінчуються ліжкомісця для інфікованих коронавірусом. Про це напередодні повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Президент Росії нагородив диктатора Кім Чен Ина медаллю на честь річниці "Перемоги у Великій Вітчизняній війні". Відповідну інформацію поширило російське посольство в КНДР.

Також у випуску новин на 24 каналі: За словами Дениса Шмигаля, пік коронавірусу завершиться 8–9 травня. Школярі в Україні дистанційно завершуватимуть навчальний рік. У Китаї внутрішній туризм лише за 4 дні приніс у бюджет 6 мільярдів доларів. Святкування Дня Києва скасували через спалах коронавірусу.