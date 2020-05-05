Випуск новин за 12:00: Дефіцит ліжкомісць у Чернівцях. Медаль Кім Чен Ину від Путіна
У випуску новин за 5 травня станом на 12:00 – у Чернівцях закінчуються ліжкомісця для інфікованих коронавірусом. Про це напередодні повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Президент Росії нагородив диктатора Кім Чен Ина медаллю на честь річниці "Перемоги у Великій Вітчизняній війні". Відповідну інформацію поширило російське посольство в КНДР.
Також у випуску новин на 24 каналі:
За словами Дениса Шмигаля, пік коронавірусу завершиться 8–9 травня.
Школярі в Україні дистанційно завершуватимуть навчальний рік.
У Китаї внутрішній туризм лише за 4 дні приніс у бюджет 6 мільярдів доларів.
Святкування Дня Києва скасували через спалах коронавірусу.
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