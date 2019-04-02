Випуск новин за 12:00: Декрет для чоловіків. Знесення скандального самобуду у Львові

У випуску новин за 2 квітня станом на 12:00 – в Україні готують нововведення для батьків у декреті. Планують запровадити додаткову декретну відпустку для чоловіків. У Львові знесли скандальну забудову. Семиповерхову будівлю будували без жодних документів і це перший випадок в Україні, коли демонтували будинок такого розміру.

Також у випуску: Голови МЗС країн НАТО обговорять загрозу Росії. Один з потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні. Зловмисники підпалили Закарпатську долину нарцисів.

Джерело: 24 канал