Випуск новин за 12:00: Допомога Україні з Китаю. Суворий карантин у Великій Британії
У випуску новин за 24 березня станом на 12:00 – Львів, Одеса, Харків та Дніпро вже отримали тести на коронавірус, захисні костюми, маски та апарати штучної вентиляції легень з Китаю. У Великій Британії запровадили суворий карантин. Відтепер з дому можна буде виходити тільки за продуктами чи ліками, або позайматися спортом чи піти на роботу.
Також у випуску:
Станом на 24 березня в Україні підтвердили 84 випадки зараження коронавірусом.
Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що в Україні не можуть запровадити надзвичайний стан, бо зупиниться економіка.
Для контролю українців на карантині можуть залучати мобільних операторів.
У харківській лікарні придбали 5 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі