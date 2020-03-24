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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 12:00: Допомога Україні з Китаю. Суворий карантин у Великій Британії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 березня станом на 12:00 – Львів, Одеса, Харків та Дніпро вже отримали тести на коронавірус, захисні костюми, маски та апарати штучної вентиляції легень з Китаю. У Великій Британії запровадили суворий карантин. Відтепер з дому можна буде виходити тільки за продуктами чи ліками, або позайматися спортом чи піти на роботу.

      Також у випуску:

      Станом на 24 березня в Україні підтвердили 84 випадки зараження коронавірусом.

      Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що в Україні не можуть запровадити надзвичайний стан, бо зупиниться економіка.

      Для контролю українців на карантині можуть залучати мобільних операторів.

      У харківській лікарні придбали 5 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів.

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      Теги: Випуск новин
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