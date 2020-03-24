Випуск новин за 12:00: Допомога Україні з Китаю. Суворий карантин у Великій Британії

У випуску новин за 24 березня станом на 12:00 – Львів, Одеса, Харків та Дніпро вже отримали тести на коронавірус, захисні костюми, маски та апарати штучної вентиляції легень з Китаю. У Великій Британії запровадили суворий карантин. Відтепер з дому можна буде виходити тільки за продуктами чи ліками, або позайматися спортом чи піти на роботу.

Також у випуску: Станом на 24 березня в Україні підтвердили 84 випадки зараження коронавірусом. Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що в Україні не можуть запровадити надзвичайний стан, бо зупиниться економіка. Для контролю українців на карантині можуть залучати мобільних операторів. У харківській лікарні придбали 5 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів.