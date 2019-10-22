Випуск новин за 12:00: ДТП на Львівщині. Смог чи туман над Києвом
У випуску новин за 22 жовтня станом на 12:00 – на Львівщині легковик зіткнувся із мотоциклом, постраждав водій мотоцикла та його вагітна дружина. Київ декілька днів покритий туманами, чи несе це небезпеку для мешканців міста – дізнавалася журналістка 24 каналу.
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