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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Випуск новин за 12:00: ДТП на Львівщині. Смог чи туман над Києвом

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 жовтня станом на 12:00 – на Львівщині легковик зіткнувся із мотоциклом, постраждав водій мотоцикла та його вагітна дружина. Київ декілька днів покритий туманами, чи несе це небезпеку для мешканців міста – дізнавалася журналістка 24 каналу.

      Також у випуску:

      Бойовики 17 разів порушували режим тиші.

      Правоохоронці встановлюють причини падіння гвинтокрила на Полтавщині, за штурвалом якого був Тара Кутовий.

      Через густий туман аеропорт "Київ" скасував ранкові рейси.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Випуск новин Аварії та ДТП Новини Львова Погода
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