Випуск новин за 12:00: ДТП у Харкові. Перспективи для України на саміті НАТО

У випуску новин за 11 липня станом на 12:00 – у спальному районі Харкова сталася страшна аварія. Легковик і двоє мотоциклістів не розминулися на в'їзді у подвір'я. І в підсумку – двоє загиблих. 11 липня у Брюсселі стартував саміт НАТО. У Верховній Раді цю подію також не оминули. Зокрема, народні обранці висловилися щодо перспектив саміту Альянсу для України.

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За минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я". Майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях 20 разів.