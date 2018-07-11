Випуск новин за 12:00: ДТП у Харкові. Перспективи для України на саміті НАТО
У випуску новин за 11 липня станом на 12:00 – у спальному районі Харкова сталася страшна аварія. Легковик і двоє мотоциклістів не розминулися на в'їзді у подвір'я. І в підсумку – двоє загиблих. 11 липня у Брюсселі стартував саміт НАТО. У Верховній Раді цю подію також не оминули. Зокрема, народні обранці висловилися щодо перспектив саміту Альянсу для України.
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