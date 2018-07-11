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Випуск новин за 12:00: ДТП у Харкові. Перспективи для України на саміті НАТО

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 липня станом на 12:00 – у спальному районі Харкова сталася страшна аварія. Легковик і двоє мотоциклістів не розминулися на в'їзді у подвір'я. І в підсумку – двоє загиблих. 11 липня у Брюсселі стартував саміт НАТО. У Верховній Раді цю подію також не оминули. Зокрема, народні обранці висловилися щодо перспектив саміту Альянсу для України.

Також у випуску:

У Брюсселі лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО, однією з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США.

На рівненському полігоні проведуть експеримент з мінометом "Молот". 

Бранця Кремля Романа Сущенка сьогодні відвідає адвокат Марк Фейгін. 

За минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я". Майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях 20 разів.

Теги: Випуск новин Верховна Рада Аварії та ДТП Новини Харкова Жертви
Джерело: 24 канал
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