Випуск новин за 12:00: ДТП з п'яним поліцейським. Панахида за жертвами Іловайська

У випуску новин за 29 серпня станом на 12:00 – близько півночі 25-річний працівник поліції спричинив ДТП, через яке загинуло двоє підлітків, 18 та 19 років. На Михайлівській площі почалися заходи з вшанування полеглих захисників України, учасників АТО та ООС. В рамках заходів відбудеться відкриття оновленої "Стіни пам'яті воїнам, які загинули на сході України".

Також у випуску: ФСБ проводить обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко. Обстріли з танків та гранатометів – так минула перша ніч тиші на Донбасі, хоча від опівночі там мало запрацювати чергове "шкільне перемир'я". Четверті роковини Іловайської трагедії.