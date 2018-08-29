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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: ДТП з п'яним поліцейським. Панахида за жертвами Іловайська

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 серпня станом на 12:00 – близько півночі 25-річний працівник поліції спричинив ДТП, через яке загинуло двоє підлітків, 18 та 19 років. На Михайлівській площі почалися заходи з вшанування полеглих захисників України, учасників АТО та ООС. В рамках заходів відбудеться відкриття оновленої "Стіни пам'яті воїнам, які загинули на сході України".

Також у випуску:

ФСБ проводить обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко.

Обстріли з танків та гранатометів – так минула перша ніч тиші на Донбасі, хоча від опівночі там мало запрацювати чергове "шкільне перемир'я".

Четверті роковини Іловайської трагедії.

Теги: Новини Києва Іловайська трагедія Випуск новин Аварії та ДТП Поліція
Джерело: 24 канал
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