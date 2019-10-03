Випуск новин за 12:00: ДТП за участі підлітка на Одещині. Аварія літака у США

У випуску новин за 3 жовтня станом на 12:00 – на Одещині неповнолітній без дозволу взяв батьковий автомобіль і спричинив смертельну ДТП. Винуватцю трагедії загрожує до восьми років за ґратами. В аеропорту американського штату Конектікут сталася аварія літака часів Другої світової війни. Семеро людей загинули.

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Ексдепутату та бізнесмену Максиму Микитасю повідомили про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйонів гривень.

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