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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: ДТП за участю авто з кортежу Зеленського. Зсув ґрунту в Одесі

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 липня станом на 12:00 – авто з кортежу президента Володимира Зеленського протаранило автобус із дітьми. ДТП сталася у Запорізькій області. В Одесі продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці зсуву ґрунту на узбережжя.

      Також у випуску:

      ДТП на Київщині: 3 загиблих, 18 травмованих.

      Бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ.

      Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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