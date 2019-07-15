Випуск новин за 12:00: ДТП за участю авто з кортежу Зеленського. Зсув ґрунту в Одесі
У випуску новин за 15 липня станом на 12:00 – авто з кортежу президента Володимира Зеленського протаранило автобус із дітьми. ДТП сталася у Запорізькій області. В Одесі продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці зсуву ґрунту на узбережжя.
Також у випуску:
ДТП на Київщині: 3 загиблих, 18 травмованих.
Бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ.
Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування.
Джерело: 24 канал
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