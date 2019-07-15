Випуск новин за 12:00: ДТП за участю авто з кортежу Зеленського. Зсув ґрунту в Одесі

У випуску новин за 15 липня станом на 12:00 – авто з кортежу президента Володимира Зеленського протаранило автобус із дітьми. ДТП сталася у Запорізькій області. В Одесі продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці зсуву ґрунту на узбережжя.

Також у випуску: ДТП на Київщині: 3 загиблих, 18 травмованих. Бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ. Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування.

Джерело: 24 канал