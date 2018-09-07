Випуск новин за 12:00: Евакуювання дітей з Херсонщини. Приїзд хасидів в Україну

У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – дітей з прикордонних сіл, що потерпають від викидів заводу "Титан" та прикордонників евакуюють до Скадовська. Умань, що на Черкащині, готується до навали паломників. Хасиди з усього світу їдуть на святкування іудейського Нового року. Цьогоріч у місті очікують близько 35 тисяч паломників.

Також у випуску: На Донбасі вирує негода: знеструмлено 3 населених пункти. Сирія готується застосувати хімічну зброю в Ідлібі. Землетрус в Японії: кількість жертв збільшилася до 16.