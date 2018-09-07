Випуск новин за 12:00: Евакуювання дітей з Херсонщини. Приїзд хасидів в Україну
У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – дітей з прикордонних сіл, що потерпають від викидів заводу "Титан" та прикордонників евакуюють до Скадовська. Умань, що на Черкащині, готується до навали паломників. Хасиди з усього світу їдуть на святкування іудейського Нового року. Цьогоріч у місті очікують близько 35 тисяч паломників.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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