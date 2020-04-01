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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 12:00: Фейки про коронавірус. Хворий лікар з оточення Путіна

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 квітня станом на 12:00 – через стрімке зростання випадків коронавірусу у світі швидко ширяться й фейки щодо нього. Чому так сталося і як вберегтися від пандемії конспірології – з'ясовували журналісти 24 каналу. У Рф коронавірус виявили у лікаря, який напередодні тиснув руку Володимиру Путіну. Речник російського президента запевнив, що очільник Кремля почувається добре.

      Також у випуску: 

      Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі. Про це стало відомо із заяви високого представника ЄС Жозепа Борреля. Документ оприлюднили на сайті Європейської ради. 

      Керівництво Туркменістану наказало прибрати слово "коронавірус" з державних ЗМІ та інформаційних брошур про охорону здоров'я. А за носіння маски у країні може затримати поліція.

      Жертвою коронавірусу на Прикарпатті стала 37-річна породілля. Жінка померла на наступний день після пологів. COVID-19 у неї діагностували лише після смерті.

      За минулу добу російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Бойовики вбили одного українського військового, ще двоє – з пораненнями.

      Теги: Володимир Путін Новини Росії Фейки про коронавірус Випуск новин
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