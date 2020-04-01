Випуск новин за 12:00: Фейки про коронавірус. Хворий лікар з оточення Путіна
У випуску новин за 1 квітня станом на 12:00 – через стрімке зростання випадків коронавірусу у світі швидко ширяться й фейки щодо нього. Чому так сталося і як вберегтися від пандемії конспірології – з'ясовували журналісти 24 каналу. У Рф коронавірус виявили у лікаря, який напередодні тиснув руку Володимиру Путіну. Речник російського президента запевнив, що очільник Кремля почувається добре.
Також у випуску:
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі. Про це стало відомо із заяви високого представника ЄС Жозепа Борреля. Документ оприлюднили на сайті Європейської ради.
Керівництво Туркменістану наказало прибрати слово "коронавірус" з державних ЗМІ та інформаційних брошур про охорону здоров'я. А за носіння маски у країні може затримати поліція.
Жертвою коронавірусу на Прикарпатті стала 37-річна породілля. Жінка померла на наступний день після пологів. COVID-19 у неї діагностували лише після смерті.
За минулу добу російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Бойовики вбили одного українського військового, ще двоє – з пораненнями.
Читайте також
Вибір редакції
-
У Львові через порушення карантину оштрафували керівництво двох продуктових ринківсьогодні , 08:34
-
Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у цінісьогодні , 08:30
-
Третина евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантинусьогодні , 09:57
-
Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗСсьогодні , 10:12
-
Загроза демократії: як COVID-19 може підняти хвилю авторитаризмусьогодні , 09:20
-
Чи були інфіковані коронавірусом на рейсі з В'єтнаму: відповідь МОЗсьогодні , 10:55