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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 12:00: Голосування в Антарктиді. Метро на Виноградар

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 12:00 – на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді працюватиме найбільш віддалена виборча дільниця з усіх у світі. Там виборчим правом скористаються 34 людини – усі учасники екпедиції. На майданчику поблизу метро Сирець 19 березня розпочалося будівництво метро до житлового масиву Виноградар. Там вже звели величезну шахту глибиною 45 метрів.

      Також у випуску:

      Минулої доби на фронті загинув один український військовий, російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.

      Нападник, який вчинив стрілянину в Нідерландах, причетний одразу до трьох справ і донедавна був під арештом.

      У столиці студентів закликають не продавати свій голос на виборах.

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Метро Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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