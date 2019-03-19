Випуск новин за 12:00: Голосування в Антарктиді. Метро на Виноградар

У випуску новин за 19 березня станом на 12:00 – на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді працюватиме найбільш віддалена виборча дільниця з усіх у світі. Там виборчим правом скористаються 34 людини – усі учасники екпедиції. На майданчику поблизу метро Сирець 19 березня розпочалося будівництво метро до житлового масиву Виноградар. Там вже звели величезну шахту глибиною 45 метрів.

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