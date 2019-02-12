Випуск новин за 12:00: Карантин на Львівщині. Погода в Україні

У випуску новин за 12 лютого станом на 12:00 – на Львівщині 289 школи та 22 садки закрили на карантин через грип. Синоптики прогнозують штормове попередження у більшості областей України. Мокрий сніг падатиме в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. На Заході та Сході країни його періодично змінюватиме дощ.

Також у випуску: Суд у Києві має обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Слідчі ДБР оголосили підозру працівнику поліції, який бив лежачого затриманого активіста "С-14". 12 лютого суд має оголосити рішення щодо відсторонення Супрун з посади в.о. міністра охорони здоров'я. Працівниці ЖЕКу в Конотопі оголосили підозру через падіння крижаної брили.