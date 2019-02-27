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      Випуск новин за 12:00: KAZKA не їде на Євробачення. Апеляція Дронова

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 12:00 – гурт KAZKA відмовився представляти країну на Євробаченні у Тель-Авіві. Члени правління НСТУ припускають, що Україна цього року може взагалі відмовитися від участі у пісенному конкурсі. Один із винуватців трагічної ДТП у Харкові Геннадій Дронов, якого засудили до 10 років ув'язнення планує подавати апеляцію на вирок.

      Також у випуску:

      В Карпатах рятувальники всю ніч шукали заблукалих лижників. 

      У Києві активісти зібрали акцію протесту проти скасування статті, за якою чиновники мають доводити походження статків.

      Російські бойовики за останню добу 11 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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      Теги: Випуск новин Євробачення ДТП у Харкові Судді
      Джерело: 24 Канал
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