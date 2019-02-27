Випуск новин за 12:00: KAZKA не їде на Євробачення. Апеляція Дронова

У випуску новин за 27 лютого станом на 12:00 – гурт KAZKA відмовився представляти країну на Євробаченні у Тель-Авіві. Члени правління НСТУ припускають, що Україна цього року може взагалі відмовитися від участі у пісенному конкурсі. Один із винуватців трагічної ДТП у Харкові Геннадій Дронов, якого засудили до 10 років ув'язнення планує подавати апеляцію на вирок.

Також у випуску: В Карпатах рятувальники всю ніч шукали заблукалих лижників. У Києві активісти зібрали акцію протесту проти скасування статті, за якою чиновники мають доводити походження статків. Російські бойовики за останню добу 11 разів обстріляли позиції ЗСУ.