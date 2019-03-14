Випуск новин за 12:00: Кір у Львові. Потужний циклон у США

У випуску новин за 14 березня станом на 12:00 – у львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі через наслідки кору. Вони без свідомості, із судомами та набряком мозку. Центральними штатами Америки пронісся потужний циклон з сильним вітром та рясними опадами, двоє людей загинули та кілька сотень тисяч родин відрізаних від світла.

Також у випуску: У Малайзії понад 500 людей отруїлися через токсичні викиди у річку. У лікарнях залишається більше півтори сотні людей. Полу Манафорту висунули нові звинувачення, його засудили на 7,5 років в'язниці. Неподалік Вінниці на трасі Житомир-Могилів-Подільський спалахнув автобус.