Випуск новин за 12:00: Кір у Львові. Потужний циклон у США
У випуску новин за 14 березня станом на 12:00 – у львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі через наслідки кору. Вони без свідомості, із судомами та набряком мозку. Центральними штатами Америки пронісся потужний циклон з сильним вітром та рясними опадами, двоє людей загинули та кілька сотень тисяч родин відрізаних від світла.
Також у випуску:
У Малайзії понад 500 людей отруїлися через токсичні викиди у річку. У лікарнях залишається більше півтори сотні людей.
Полу Манафорту висунули нові звинувачення, його засудили на 7,5 років в'язниці.
Неподалік Вінниці на трасі Житомир-Могилів-Подільський спалахнув автобус.
Джерело: 24 канал
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