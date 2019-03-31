Випуск новин за 12:00: Кличко проголосував. Інформація для виборців
У випуску новин за 31 березня станом на 12:00 – майже найпершим на свою дільницю завітав мер Києва Віталій Кличко, який приїхав туди на велосипеді та у спортивній формі. Що варто знати виборцю аби проголосувати вдало та не порушити закон.
Також у випуску:
СБУ та поліція перейшли на посилений режим роботи.
Українці активно голосують за кордоном.
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Джерело: 24 канал
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