Випуск новин за 12:00: Коли Рада розгляне бюджет-2020. Напад на перехожих у Полтаві
У випуску новин за 1 жовтня станом на 12:00 – Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України вже 18 жовтня.
Також у випуску:
Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським.
Бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів.
В Україні стартував осінній призов на строкову службу.
Джерело: 24 канал
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