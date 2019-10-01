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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 12:00: Коли Рада розгляне бюджет-2020. Напад на перехожих у Полтаві

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 жовтня станом на 12:00 – Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України вже 18 жовтня.

      Також у випуску:

      Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським.

      Бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів.

      В Україні стартував осінній призов на строкову службу. 

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      Теги: Випуск новин Бюджет 2020 Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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