Випуск новин за 12:00: Коли Рада розгляне бюджет-2020. Напад на перехожих у Полтаві

У випуску новин за 1 жовтня станом на 12:00 – Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України вже 18 жовтня.

Також у випуску: Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським. Бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів. В Україні стартував осінній призов на строкову службу.

Джерело: 24 канал