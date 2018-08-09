Випуск новин за 12:00: Лист матері Сенцова про помилування. Суд над Манафортом
У випуску новин за 9 серпня станом на 12:00 – клопотання матері Олега Сенцова про його помилування передали у відповідну комісію, до того ж від 8 серпня в тюрму, де сидить Сенцов, не можна відправити лист онлайн. 31 мільйон доларів – саме стільки українські політики заплатили Полу Манафорту у 2012 році, про це пише видання Washington Post.
Також у випуску:
Наслідки аварії на Дніпропетровщині.
Луценко заявив, що активістку Гандзюк облили кислотою на замовлення правоохоронців та держструктур.
Приблизно півтори сотні ракет випустили із Сектора Гази по Ізраїлю.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі