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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Лист матері Сенцова про помилування. Суд над Манафортом

Випуск новин 1 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 12:00 – клопотання матері Олега Сенцова про його помилування передали у відповідну комісію, до того ж від 8 серпня в тюрму, де сидить Сенцов, не можна відправити лист онлайн. 31 мільйон доларів – саме стільки українські політики заплатили Полу Манафорту у 2012 році, про це пише видання Washington Post.

Також у випуску:

Наслідки аварії на Дніпропетровщині.

Луценко заявив, що активістку Гандзюк облили кислотою на замовлення правоохоронців та держструктур.

Приблизно півтори сотні ракет випустили із Сектора Гази по Ізраїлю. 

Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов Пол Манафорт Новини України Україна – Росія Новини США Новини політики
Джерело: 24 канал
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