Випуск новин за 12:00: Маньяк у Києві. Протести у Парижі

У випуску новин за 16 жовтня станом на 12:00 – нещодавно жителів столиці сколихнула новина про небезпечного маніяка. Жертвами його рук стало щонайменше четверо людей і всі це чоловіки за 60 років. На вулиці Парижа вийшли тисячі пожежників. Вони вимагають збільшити їх зарплату. Через протест середмістя французької столиці зупинилося в заторах.

Також у випуску: На Донбасі снайперська куля забрала життя 36-річної Ярослави Ніконенко, яка воювала у 101 окремій бригаді охорони Генштабу. Розведення військ відкладається: тристороння контактна група в Мінську знову не змогла домовитись. В іспанській Барселоні другу добу не вщухають протести. Люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади. Віцепрезидент США Майк Пенс вирушає до Туреччини на термінові переговори щодо припинення вогню у Північній Сирії.