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      Випуск новин за 12:00: Маньяк у Києві. Протести у Парижі

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 жовтня станом на 12:00 – нещодавно жителів столиці сколихнула новина про небезпечного маніяка. Жертвами його рук стало щонайменше четверо людей і всі це чоловіки за 60 років. На вулиці Парижа вийшли тисячі пожежників. Вони вимагають збільшити їх зарплату. Через протест середмістя французької столиці зупинилося в заторах.

      Також у випуску: 

      На Донбасі снайперська куля забрала життя 36-річної Ярослави Ніконенко, яка воювала у 101 окремій бригаді охорони Генштабу.

      Розведення військ відкладається: тристороння контактна група в Мінську знову не змогла домовитись.

      В іспанській Барселоні другу добу не вщухають протести. Люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади.

      Віцепрезидент США Майк Пенс вирушає до Туреччини на термінові переговори щодо припинення вогню у Північній Сирії.

       

      blog_ava
      Жителі Києва б'ють на сполох: маніяк в окулярах нападає з ножем на дорослих чоловіків – деталі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин Протести Новини Франції
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