Випуск новин за 12:00: Масова загибель птахів у Тернополі. Зняття недоторканності з Березкіна

У випуску новин за 8 листопада станом на 12:00 – у Тернополі масово гинуть дикі птахи, на березі озера в центрі міста уже нарахували близько 200 мертвих мартинів. Генпрокурор Юрій Луценко просить зняти зі Станіслава Березкіна недоторканність, його підозрюють у крадіжці 20 мільйонів з державного банку.

Також у випуску: В Криму ОМОНівці увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова. На Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях. Центром Києва сьогодні знову буде ускладнений рух, там продовжують мітингувати власники авто на єврономерах.