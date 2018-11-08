Випуск новин за 12:00: Масова загибель птахів у Тернополі. Зняття недоторканності з Березкіна
У випуску новин за 8 листопада станом на 12:00 – у Тернополі масово гинуть дикі птахи, на березі озера в центрі міста уже нарахували близько 200 мертвих мартинів. Генпрокурор Юрій Луценко просить зняти зі Станіслава Березкіна недоторканність, його підозрюють у крадіжці 20 мільйонів з державного банку.
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Джерело: 24 канал
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