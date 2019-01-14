Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП на Харківщині. Причина пожежі на хімзаводі в Калуші

У випуску новин за 14 січня станом на 12:00 – під Чугуєвом, що на Харківщині, сталася масштабна ДТП – зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик. У результаті аварії 4 людини загинули, ще 11 травмовані. Власників калушського хімзаводу підозрюють у порушення правил безпеки. Рятувальники припускають, що причиною масштабної пожежі могли стати зношені трубопроводи.

Також у випуску: Знову вибухнув газ у житловому будинку в Росії, внаслідок чого 2 поверхи обвалилися. Три громади Московського патріархату вирішили приєднатись до православної церкви України. У польському Гданську мера міста порізали ножем прямісінько на сцені.