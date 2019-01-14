Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП на Харківщині. Причина пожежі на хімзаводі в Калуші
У випуску новин за 14 січня станом на 12:00 – під Чугуєвом, що на Харківщині, сталася масштабна ДТП – зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик. У результаті аварії 4 людини загинули, ще 11 травмовані. Власників калушського хімзаводу підозрюють у порушення правил безпеки. Рятувальники припускають, що причиною масштабної пожежі могли стати зношені трубопроводи.
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Джерело: 24 канал
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