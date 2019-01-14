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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП на Харківщині. Причина пожежі на хімзаводі в Калуші

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 12:00 – під Чугуєвом, що на Харківщині, сталася масштабна ДТП – зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик. У результаті аварії 4 людини загинули, ще 11 травмовані. Власників калушського хімзаводу підозрюють у порушення правил безпеки. Рятувальники припускають, що причиною масштабної пожежі могли стати зношені трубопроводи.

      Також у випуску:

      Знову вибухнув газ у житловому будинку в Росії, внаслідок чого 2 поверхи обвалилися.

      Три громади Московського патріархату вирішили приєднатись до православної церкви України.

      У польському Гданську мера міста порізали ножем прямісінько на сцені.

      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Харкова Жертви Пожежа на хімзаводі в Калуші
      Джерело: 24 канал
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