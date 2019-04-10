Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП у Дніпрі. Зліт лідерів ЄС у Брюсселі
У випуску новин за 10 квітня станом на 12:00 – КрАЗ із причепом не впорався з керуванням та зніс 11 машин, котрі загальмували на світлофорі. Від удару постраждала одна машина та ще одинадцять пошкоджено. Лідери ЄС злітаються до Брюсселю, де вони знову обговорюватимуть долю Британії.
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Джерело: 24 канал
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