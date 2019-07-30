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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 12:00: Масштабні пожежі в Сибірі. Пограбування банкоматів у Дніпрі

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 12:00 – майже три мільйони гектарів землі у Сибірі зараз під вогнем. Втім, гасити займання не поспішають, а депутати Держдуми, аби не втрачати планові канікули, взагалі вирішили проблему проігнорувати. У Дніпрі крадії підірвали банкомат за допомогою трубки із газом та вкрали з нього касети з грошима. Суму вкраденого встановлюють.

      Також у випуску:

      В Україну повернули собаку Джессі, яка перебувала на борту українського буксира "Яни Капу" під час захоплення.

      "Слуги народу" назвали імена майбутніх спікерів парламент: главою Ради може стати Разумков, а віце-спікером – Руслан Стефанчук.

      В районі Ірпіня поліція виявила тіло спаленого хлопця, скоїли злочин його колеги за 600 доларів, які начебто вкрав у них хлопець.

      blog_ava
      Під Києвом будівельники спалили та закопали хлопця через 600 доларів: фото 18+
      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Випуск новин Гроші Пожежа Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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