Випуск новин за 12:00: Масштабні пожежі в Сибірі. Пограбування банкоматів у Дніпрі

У випуску новин за 30 липня станом на 12:00 – майже три мільйони гектарів землі у Сибірі зараз під вогнем. Втім, гасити займання не поспішають, а депутати Держдуми, аби не втрачати планові канікули, взагалі вирішили проблему проігнорувати. У Дніпрі крадії підірвали банкомат за допомогою трубки із газом та вкрали з нього касети з грошима. Суму вкраденого встановлюють.

Також у випуску: В Україну повернули собаку Джессі, яка перебувала на борту українського буксира "Яни Капу" під час захоплення. "Слуги народу" назвали імена майбутніх спікерів парламент: главою Ради може стати Разумков, а віце-спікером – Руслан Стефанчук. В районі Ірпіня поліція виявила тіло спаленого хлопця, скоїли злочин його колеги за 600 доларів, які начебто вкрав у них хлопець.

Джерело: 24 канал