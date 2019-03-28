Випуск новин за 12:00: Молоді немає у списках виборців. Суд над кримськими татарами

У випуску новин за 28 березня станом на 12:00 – молодь не знаходить себе у списках виборців. Тих, хто голосуватиме вперше, органи реєстрації у списки не внесли, і нині нічого змінити вже не можна. Окупаційний суд Криму продовжить обирати запобіжні заходи затриманим напередодні кримським татарам. Всього слухання пройдуть по 13 затриманих, вже заарештували 10 кримських татар.

Також у випуску: Бойовики 13 разів обстріляли позиції наших військ, ніхто з українських військових не постраждав. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на газовій заправці у Кропивницькому. Британський парламент забракував 8 альтернативних варіантів виходу країни з ЄС.

Джерело: 24 канал