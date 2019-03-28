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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 12:00: Молоді немає у списках виборців. Суд над кримськими татарами

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 березня станом на 12:00 – молодь не знаходить себе у списках виборців. Тих, хто голосуватиме вперше, органи реєстрації у списки не внесли, і нині нічого змінити вже не можна. Окупаційний суд Криму продовжить обирати запобіжні заходи затриманим напередодні кримським татарам. Всього слухання пройдуть по 13 затриманих, вже заарештували 10 кримських татар.

      Також у випуску:

      Бойовики 13 разів обстріляли позиції наших військ, ніхто з українських військових не постраждав.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на газовій заправці у Кропивницькому.

      Британський парламент забракував 8 альтернативних варіантів виходу країни з ЄС. 

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Новини Криму Кримські татари Судді
      Джерело: 24 канал
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