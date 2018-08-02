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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 12:00: Напад на активістів в Одесі. Прощання з Олешком

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 12:00 – на автомобіль, у якому їхали представники Руху нових сил Михайло Кузаконь та Григорий Козьма, наїхала вантажівка. Активісти встигли з машини вибігти і залишилися живі. У Бердянську у ці хвилини в прощаються із убитим ветераном АТо Віталієм Олешко на позивний "Сармат". Сам похорон запланований на 3 годину дня.

Також у випуску:

Електростанції, які днями перейшли у власність Києва, закупили газ у приватної фірми.

Катерині Гандзюк на її прохання надали державну охорону.

В Одесі нетвереза слідча в'їхала в припарковану машину, а потім ще й демонстративно показала спідню білизну.

 

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Одеси Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
Джерело: 24 канал
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