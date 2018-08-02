Випуск новин за 12:00: Напад на активістів в Одесі. Прощання з Олешком
У випуску новин за 2 серпня станом на 12:00 – на автомобіль, у якому їхали представники Руху нових сил Михайло Кузаконь та Григорий Козьма, наїхала вантажівка. Активісти встигли з машини вибігти і залишилися живі. У Бердянську у ці хвилини в прощаються із убитим ветераном АТо Віталієм Олешко на позивний "Сармат". Сам похорон запланований на 3 годину дня.
Також у випуску:
Електростанції, які днями перейшли у власність Києва, закупили газ у приватної фірми.
Катерині Гандзюк на її прохання надали державну охорону.
В Одесі нетвереза слідча в'їхала в припарковану машину, а потім ще й демонстративно показала спідню білизну.
Джерело: 24 канал
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