Випуск новин за 12:00: Наслідки першого снігу. У Києві прорвало трубу з окропом

У випуску новин за 15 листопада станом на 12:00 – у Києві через ожеледицю на дорогах сталося понад 1500 аварій та ДТП. Поліція і рятувальники закликають не виїжджати на дороги водіям, які не замінили зимову гуму на літню. У центі Києва на вулиці Діловій прорвало трубу з гарячою водою.

Також у випуску: У Києві двоє невідомих чоловіків намагалися підпалити Андріївську церкву. Окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях. У Кабміні просять Верховну Раду знизити суму обов'язкових закупівель, що здійснюються через тендер. Уряд Великобританії затвердив умови виходу з ЄС, який має відбутися 29 березня 2019 року.