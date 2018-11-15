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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 12:00: Наслідки першого снігу. У Києві прорвало трубу з окропом

      Випуск новин 83 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 12:00 – у Києві через ожеледицю на дорогах сталося понад 1500 аварій та ДТП. Поліція і рятувальники закликають не виїжджати на дороги водіям, які не замінили зимову гуму на літню. У центі Києва на вулиці Діловій прорвало трубу з гарячою водою.

      Також у випуску:

      У Києві двоє невідомих чоловіків намагалися підпалити Андріївську церкву.

      Окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

      У Кабміні просять Верховну Раду знизити суму обов'язкових закупівель, що здійснюються через тендер.

      Уряд Великобританії затвердив умови виходу з ЄС, який має відбутися 29 березня 2019 року.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція Випуск новин Сніг в Україні Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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