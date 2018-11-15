Випуск новин за 12:00: Наслідки першого снігу. У Києві прорвало трубу з окропом
У випуску новин за 15 листопада станом на 12:00 – у Києві через ожеледицю на дорогах сталося понад 1500 аварій та ДТП. Поліція і рятувальники закликають не виїжджати на дороги водіям, які не замінили зимову гуму на літню. У центі Києва на вулиці Діловій прорвало трубу з гарячою водою.
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Джерело: 24 канал
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