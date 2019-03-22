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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 12:00: Небезпечне перехрестя біля метро Дорогожичі. Вибух у Китаї

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 березня станом на 12:00 – ввечері на столичних Дорогожичах маршрутка ледь не вбила трьох пішоходів на переході, всі троє вижили лише дивом. Буквально на цьому ж місці тільки за останній тиждень сталося одразу 3 аварії. У Китаї від вибуху на хімічному заводі загинуло щонайменше 47 людей. Підприємство виробляє пестициди, тож є загроза екологічної катастрофи.

      Також у випуску:

      Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один наш захисник загинув і ще двоє – поранені.

      Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великої Британії зі свого складу, про це повідомили лідери ЄС на саміті у Брюсселі. 

      На півночі Іраку потонув паром, щонайменше 93 людини загинули.

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      Теги: Випуск новин Китай Вибух Аварії та ДТП Жертви Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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