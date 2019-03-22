Випуск новин за 12:00: Небезпечне перехрестя біля метро Дорогожичі. Вибух у Китаї

У випуску новин за 22 березня станом на 12:00 – ввечері на столичних Дорогожичах маршрутка ледь не вбила трьох пішоходів на переході, всі троє вижили лише дивом. Буквально на цьому ж місці тільки за останній тиждень сталося одразу 3 аварії. У Китаї від вибуху на хімічному заводі загинуло щонайменше 47 людей. Підприємство виробляє пестициди, тож є загроза екологічної катастрофи.

Також у випуску: Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один наш захисник загинув і ще двоє – поранені. Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великої Британії зі свого складу, про це повідомили лідери ЄС на саміті у Брюсселі. На півночі Іраку потонув паром, щонайменше 93 людини загинули.